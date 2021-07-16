Обнародована стоимость билетов на автобусные рейсы Баку-Нахчыван

С 17 июля возобновляются автобусные пассажироперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинский международный автовокзал.

"С 16 июля пассажиры могут приобрести билеты на завтрашний рейс (на 09:00), а также билеты на следующие дни. Стоимость билета составляет 30 манатов, для детей в возрасте 5-10 лет предусмотрена 50-процентная скидка, то есть билет для них стоит 15 манатов. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала, а также на сайте avtovagzal.az", - говорится в сообщении.

Перевозки будут осуществлять современные, комфортабельные автобусы, оснащенные кондиционерами и соответствующие евростандартам.

На таможенном пропускном пункте пассажиры будут сдавать тест на COVID-19. Эта процедура будет бесплатной для граждан Азербайджана.