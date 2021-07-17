Спецоперация против наркоторговцев в Баку, есть задержанные

В Баку проведены операции против наркоторговцев, задержаны 7 человек.

Как сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел, в ходе операций, проведенных в Хатаинском, Бинагадинском и Насиминском районах столицы, были задержаны по подозрению в незаконном обороте наркотиков Закир Ахмедов, Гадир Наджафов, ранее судимый Бахруз Аманов, Вугар Оруджев, Насими Адыгезалов, Мирза Гулиев и Камиль Иманов. У задержанных изъята крупная партия наркотиков.

По фактам в Хатаинском, Насиминском и Бинагадинском районных управлениях полиции возбуждены уголовные дела, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.