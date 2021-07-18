https://news.day.az/society/1362871.html В Азербайджане выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 человека, 1 человек скончался, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 294 человека вылечились, 4 992 - скончались, число активных больных составляет 2 152.
За последние сутки в Азербайджане проведено 9 319 тестов на COVID-19, а в целом за все время пандемии - 3 914 819.
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