Уголовное дело против бывших должностных лиц МИД Азербайджана передано в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу экс-начальника Управления делами Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления МИД Азербайджана Салима Ализаде, сообщает Day.Az.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. В качестве потерпевшей стороны по делу признано министерство иностранных дел. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

Отметим, что указанные лица были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ).

Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. В их отношении Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако через некоторое время она была изменена на домашний арест.