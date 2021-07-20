В Товузе произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой наАПА, инцидент произошел на свадебном торжестве на берегу реки Товуз.

Керимов Махир 1991 года рождения, Гусейнов Фуад Полад оглу 1991 года рождения и Мехтиев Фарид Ильяс оглу 1996 года рождения были госпитализированы с ножевыми ранениями головы и рук.

Всем трем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.