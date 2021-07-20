https://news.day.az/society/1363175.html Поножовщина на свадьбе в Товузе, есть раненые
Поножовщина на свадьбе в Товузе, есть раненые
В Товузе произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой наАПА, инцидент произошел на свадебном торжестве на берегу реки Товуз.
Керимов Махир 1991 года рождения, Гусейнов Фуад Полад оглу 1991 года рождения и Мехтиев Фарид Ильяс оглу 1996 года рождения были госпитализированы с ножевыми ранениями головы и рук.
Всем трем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
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