Посольство США поздравило азербайджанский народ с Гурбан байрамы.

Как сообщает Day.Az, в поздравлении, опубликованном на странице посольства в Facebook, отмечается, что этот праздник - прекрасное время для мусульман, чтобы оценить важность поклонения и самопожертвования: "Миллионы американских мусульман, как и их азербайджанские братья и сестры, отмечают этот праздник вместе с членами своих семей, протягивая руку помощи нуждающимся. Еще раз поздравляем вас с этим прекрасным праздником!".