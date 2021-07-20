https://news.day.az/society/1363307.html Пожар в многоэтажном доме в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО
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Пожар в многоэтажном доме в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО
16:25
Пожар в здании торгового центра "Life Centre" в Баку потушен.
Об этом сообщил с места происшествия корреспондент АПА.
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15:57
На короткий номер 112 горячей линии МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в 16-этажном жилом доме в Наримановском районе Баку. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МЧС, по предварительным данным, в шахте дома горят электрические кабели. В настоящее время тушение пожара продолжается.
Из-за автомобилей, хаотично припаркованных у въезда во двор и в самом дворе дома, пожарные столкнулись с трудностями, говорится в сообщении.
Фото - АПА
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