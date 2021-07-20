Пожар в многоэтажном доме в Баку

16:25

Пожар в здании торгового центра "Life Centre" в Баку потушен.

Об этом сообщил с места происшествия корреспондент АПА.

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15:57

На короткий номер 112 горячей линии МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в 16-этажном жилом доме в Наримановском районе Баку. Пожарные расчеты незамедлительно выехали на место происшествия.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МЧС, по предварительным данным, в шахте дома горят электрические кабели. В настоящее время тушение пожара продолжается.

Из-за автомобилей, хаотично припаркованных у въезда во двор и в самом дворе дома, пожарные столкнулись с трудностями, говорится в сообщении.

Фото - АПА