В этом году Азербайджан отмечает два праздника - Победу в Отечественной войне и Гурбан байрамы.

Об этом сказал после праздничного намаза в мечети Тезепир председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия освободила оккупированные земли.

"Сегодня мы можем посетить эти земли... Армяне на них все сравняли с землей. Во время поездки в Агдам я не поверил своим глазам. Враг уничтожил этот город", - сказал Пашазаде.