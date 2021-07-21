В Баку свадебный кортеж устроил крупное ДТП

- есть пострадавшие - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Хатаинском районе Баку пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте 8 ноября.

Автомобиль "Хазар", ехавший на большой скорости в составе свадебного кортежа, врезался в "Ford".

В ДТП пострадали два человека - женщина и мужчина.

Ведется расследование.