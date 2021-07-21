https://news.day.az/society/1363588.html В Баку свадебный кортеж устроил крупное ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В Баку свадебный кортеж устроил крупное ДТП - есть пострадавшие - ФОТО
В результате дорожно-транспортного происшествия в Хатаинском районе Баку пострадали два человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на проспекте 8 ноября.
Автомобиль "Хазар", ехавший на большой скорости в составе свадебного кортежа, врезался в "Ford".
В ДТП пострадали два человека - женщина и мужчина.
Ведется расследование.
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