В Баку задержана женщина, подозреваемая в наркоторговле

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гобустанского района, по подозрению в незаконном обороте наркотиков была задержана жительница города Баку Тюркана Будагова, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

При ней было обнаружено более 100 г наркотиков.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.