https://news.day.az/society/1363781.html В Баку задержана женщина, подозреваемая в наркоторговле
В Баку задержана женщина, подозреваемая в наркоторговле
В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Гобустанского района, по подозрению в незаконном обороте наркотиков была задержана жительница города Баку Тюркана Будагова, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
При ней было обнаружено более 100 г наркотиков.
По выявленным фактам возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.
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