https://news.day.az/society/1363851.html В Шеки 6-летнего ребенка ужалила змея
В Шеки 6-летнего ребенка ужалила змея
В Шеки 6-летнего ребенка ужалила змея.
Как сообщает Day.Az, житель села Гохмуг Джабиев Гасан Руфат оглу (2015 г.р.) поступил в Шекинскую центральную районную больницу с признаками укуса змеи.
В ходе обследования выяснилось, что Г.Джабиева дома ужалила змея. Ему была оказана первая медицинская помощь в больнице. Для продолжения обследования и лечения Г.Джабиев был отправлен в Республиканский токсикологический центр.
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