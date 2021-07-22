В Шеки 6-летнего ребенка ужалила змея.

Как сообщает Day.Az, житель села Гохмуг Джабиев Гасан Руфат оглу (2015 г.р.) поступил в Шекинскую центральную районную больницу с признаками укуса змеи.

В ходе обследования выяснилось, что Г.Джабиева дома ужалила змея. Ему была оказана первая медицинская помощь в больнице. Для продолжения обследования и лечения Г.Джабиев был отправлен в Республиканский токсикологический центр.