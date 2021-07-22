В Азербайджане названы победители конкурса среди журналистов

Агентство развития медиа Азербайджана назвало победителей конкурса среди журналистов, в числе которых и сотрудник АМИ Trend Эльгюн Мансимов (номинация "Лучшая колонка").

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство, по пять человек стали победителями конкурса в номинациях "Лучший репортаж", "Лучшая художественная публицистика", "Лучший общественно-политический анализ", "Лучший социально-экономический анализ", "Лучшее интервью", "Лучший материал в области культуры", "Лучший спортивный репортаж или анализ", "Лучшая колонка", "Лучший журналист", "Лучший очерк", по два человека - в номинациях "Лучший общественно-политический репортаж", "Лучший экономический репортаж", "Лучший социальный репортаж", "Лучший репортаж в области культуры", "Лучший спортивный репортаж".