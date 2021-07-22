https://news.day.az/society/1363929.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 17 067 человек, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 5 392, вторую - 11 675.
Общее количество вакцинированных по стране составляет 4 415 967.
При этом первую дозу вакцины получили 2 602 510, вторую - 1 813 457 человек.
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