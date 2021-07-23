С 27 по 29 августа 2021 года в Стамбуле пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов на тему диаспоры, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Фестиваль состоится при поддержке Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB), министерства культуры и туризма и телерадиокомпании TRT и при организации Ассоциации культуры и искусства Богазичи.

Как говорится в сообщении Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом, цель фестиваля, который пройдет впервые - продемонстрировать силу искусства кино, объединяющего общества, и способствовать созданию возможностей в культурной жизни Турции и стран, где есть диаспорские организации.

На фестиваль будут представлены короткометражные фильмы, в которых показана жизнь и деятельность диаспоры в разных странах. Картины должны охватывать такие темы, как мультикультурализм, сосуществование, социальная толерантность, миграция и другие.

До 30 июля фильмы должны быть отправлены по электронному адресу https://www.diasporafilmfestival.com/basvuru-formu

Картины - победители фестиваля получат награды в разных номинациях.

Подробную информацию о фестивале можно получить по ссылке https://www.diasporafilmfestival.com/assets/upload/dosya/Diaspora_Uluslararasi_Kisa_Film_Festivali_Yonetmelik.pdf