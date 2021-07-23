17 сотрудников прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности

23 июля в Генеральной прокуратуре состоялось оперативное совещание.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, на совещании было отмечено, что в целях еще большего укрепления служебной и трудовой дисциплины в первом полугодии 2021 года была повышена требовательность по отношению к работникам, совершившим противозаконные действия по службе и поступки, неподобающие работникам прокуратуры, по итогам служебных проверок за различные проступки были привлечены к дисциплинарной ответственности 17 сотрудников прокуратуры.