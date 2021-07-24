https://news.day.az/society/1364300.html Самобытная и завораживающая природа Нахчывана - АРХИВНЫЕ ФОТО
Самобытная и завораживающая природа Нахчывана - АРХИВНЫЕ ФОТО
Нахчыван является одним из мест древнейшего поселения людей. Территория азербайджанской Нахчыванской Автономной Республики обладает богатой флорой и фауной, разнообразным растительным покровом, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
О красоте природы Нахчывана красноречиво говорят фотографии края. Снимки в данном материале взяты из книги-справочника 1998 г., приуроченного к 75-летию со дня основания республики.
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