Самобытная и завораживающая природа Нахчывана

Нахчыван является одним из мест древнейшего поселения людей. Территория азербайджанской Нахчыванской Автономной Республики обладает богатой флорой и фауной, разнообразным растительным покровом, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

О красоте природы Нахчывана красноречиво говорят фотографии края. Снимки в данном материале взяты из книги-справочника 1998 г., приуроченного к 75-летию со дня основания республики.