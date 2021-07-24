Прекращение работ в жаркую погоду не должно отражаться на зарплате

Прекращение работ при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию не должно отражаться на зарплате. Об этом сказал завотделом контроля охраны труда Госслужбы трудовой инспекции Вюсал Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, при температуре воздуха выше 41 градуса по Цельсию для защиты жизни и здоровья работников должны быть приняты необходимые меры в соответствии с трудовым законодательством.

В таких случаях работы должны быть прекращены или приостановлены, отметил завотделом.

"В случае прекращения работ это не должно отражаться на зарплате. В этом случае зарплата работнику должна выплачиваться в размере не менее 2/3 от среднемесячного должностного оклада", - сказал Мамедов.