За распространение песен, пропагандирующих наркотики, задержаны 6 человек

Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД провели очередные мероприятия против лиц, которые на платформе "TikTok" размещали песни в жанре "мейхана", в которых пропагандировались наркотики.

Как сообщили Day.Az в МВД, задержаны 6 человек - Нури Шахин, Джума Мамедов, Мирдамет Гасымлы, Эмиль Ханалиев, Тарлан Зейналов и Туркана Абдуллазаде. У последней было обнаружено и изъято 10 гр.марихуаны. С указанными лицами были проведены профилактические беседы, видеоролики удалены с платформы "TikTok".

В отношении задержанных составлен протокол, материалы направлены в суд.