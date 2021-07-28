https://news.day.az/society/1365432.html За распространение песен, пропагандирующих наркотики, задержаны 6 человек
За распространение песен, пропагандирующих наркотики, задержаны 6 человек
Сотрудники Управления по борьбе с наркотиками МВД провели очередные мероприятия против лиц, которые на платформе "TikTok" размещали песни в жанре "мейхана", в которых пропагандировались наркотики.
Как сообщили Day.Az в МВД, задержаны 6 человек - Нури Шахин, Джума Мамедов, Мирдамет Гасымлы, Эмиль Ханалиев, Тарлан Зейналов и Туркана Абдуллазаде. У последней было обнаружено и изъято 10 гр.марихуаны. С указанными лицами были проведены профилактические беседы, видеоролики удалены с платформы "TikTok".
В отношении задержанных составлен протокол, материалы направлены в суд.
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