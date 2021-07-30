https://news.day.az/society/1366084.html В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля - есть погибший и пострадавшие
В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля - есть погибший и пострадавшие
В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на центральной улице города Гаджигабул. В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 и автомобиля "Hyundai" погиб 1 человек, 5 получили травмы. Они были помещены в Ширванскую больницу.
По факту проводится расследование.
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