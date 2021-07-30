В Гаджигабуле столкнулись два автомобиля

В Гаджигабуле произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на центральной улице города Гаджигабул. В результате столкновения автомобиля ВАЗ-2106 и автомобиля "Hyundai" погиб 1 человек, 5 получили травмы. Они были помещены в Ширванскую больницу.

По факту проводится расследование.