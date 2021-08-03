Эльданиз Салимов доставлен в суд

Подозреваемый в избиении сотрудника полиции бывший депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльданиз Салимов, который был лишен неприкосновенности единогласным решением парламента, доставлен в Бинагадинский районный суд.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется