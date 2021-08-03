https://news.day.az/society/1367018.html Эльданиз Салимов доставлен в суд
Эльданиз Салимов доставлен в суд
Подозреваемый в избиении сотрудника полиции бывший депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльданиз Салимов, который был лишен неприкосновенности единогласным решением парламента, доставлен в Бинагадинский районный суд.
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