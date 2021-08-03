Real TV показал репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend

3 августа исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов и сотрудники ведомства встретились с коллективом Агентства международной информации (АМИ) Trend и обсудили новый законопроект "О медиа".

Как передает Day.Az, Real TV подготовил специальный репортаж по этому поводу.

Представляем внимаю читателей данный репортаж: