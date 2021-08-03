https://news.day.az/society/1367060.html Real TV показал репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend - ВИДЕО
Real TV показал репортаж о встрече руководства Агентства развития медиа с коллективом АМИ Trend - ВИДЕО
3 августа исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов и сотрудники ведомства встретились с коллективом Агентства международной информации (АМИ) Trend и обсудили новый законопроект "О медиа".
Как передает Day.Az, Real TV подготовил специальный репортаж по этому поводу.
Представляем внимаю читателей данный репортаж:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре