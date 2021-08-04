Почему в Азербайджане растет количество зараженных коронавирусом?

В Азербайджане в последние дни фиксируется определенный рост уровня инфицирования коронавирусом, что связано с увеличением числа социальных контактов.

Об этом сказал Trend заведующий отделением для больных COVID-19 Клинического медцентра, врач-инфекционист Фаррух Садиров, передает Day.Az.

"Это происходит во время проведения массовых мероприятий и приводит к росту инфицирования. Вторая проблема - это штамм "Дельта" коронавируса. Как известно, он способен распространяться еще быстрее, что влияет на рост инфицирования. В-третьих, установлено, что 99 процентов зараженных коронавирусом не прошли вакцинацию. Все эти факторы способствуют увеличению числа случаев заражения", - сказал Садиров.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 931 случай заражения коронавирусом, выздоровели 225 человек, четверо - скончались.