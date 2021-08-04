https://news.day.az/society/1367369.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За минувшие сутки в Азербайджане были использованы 68 021 доза вакцины от COVID-19. Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров страны.
Первая доза вакцины была введена 41 934, вторая - 26 087 гражданам.
Общее количество использованных вакцин в стране составило 518 74 28. Первую дозу вакцины получили 3 013 630, обе - 2 173 808 человек.
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