Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане были использованы 68 021 доза вакцины от COVID-19. Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров страны.

Первая доза вакцины была введена 41 934, вторая - 26 087 гражданам.

Общее количество использованных вакцин в стране составило 518 74 28. Первую дозу вакцины получили 3 013 630, обе - 2 173 808 человек.