Азербайджанские спасатели борются с пожарами в Турции

Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, находящиеся в Турции в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории братской страны и недопущения их распространения, в настоящее время профессионально продолжают операции по тушению пожаров.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана, в результате совместных усилий турецких и азербайджанских пожарных, вчера были потушены пожары в районе Денизли.

В то же время, благодаря усилиям азербайджанских пожарных, действующих на территории Мармариса, удалось предотвратить распространение лесных пожаров во многих направлениях.

В настоящее время противопожарные силы МЧС продолжают предпринимать необходимые меры для тушения продолжающихся пожаров в направлении Каваклы, Иланлы и Чайхисар в городе Мармарис.