В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуре

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет с 5 по 11 августа прием на вакантные места в магистратуре вузов и Национальной академии наук (НАНА).

Как сообщили в четверг Day.Az в ГЭЦ, прием на вакантные места осуществляется путем конкурса - на основании результатов экзаменов, прошедших 28 февраля и 26 мая 2021 года. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить на сайте ГЭЦ Электронное заявление бакалавра до 23:59 11 августа.

Список вакантных мест в магистратуру опубликован в №6 журнала Magistr.