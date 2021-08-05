https://news.day.az/society/1367497.html В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуре
В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуре
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявляет с 5 по 11 августа прием на вакантные места в магистратуре вузов и Национальной академии наук (НАНА).
Как сообщили в четверг Day.Az в ГЭЦ, прием на вакантные места осуществляется путем конкурса - на основании результатов экзаменов, прошедших 28 февраля и 26 мая 2021 года. С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить на сайте ГЭЦ Электронное заявление бакалавра до 23:59 11 августа.
Список вакантных мест в магистратуру опубликован в №6 журнала Magistr.
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