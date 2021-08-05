Владелец Bəyaz Saray оштрафован на крупную сумму

В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Гахского районного отдела полиции, было выявлено нарушение правил карантинного режима на свадьбе, организованной в доме торжеств Bəyaz Saray.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сообщила шекинская региональная группа пресс-службы МВД.

Было установлено, что количество приглашенных гостей превышало установленную норму в 150 человек, а у некоторых из них отсутствовали ковид-паспорта.

Собранные в отношении владельца объекта Афгана Назирова материалы были направлены в суд, который постановил оштрафовать его на 4 000 манатов.