https://news.day.az/society/1367557.html Владелец Bəyaz Saray оштрафован на крупную сумму - ВИДЕО
Владелец Bəyaz Saray оштрафован на крупную сумму - ВИДЕО
В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Гахского районного отдела полиции, было выявлено нарушение правил карантинного режима на свадьбе, организованной в доме торжеств Bəyaz Saray.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, об этом сообщила шекинская региональная группа пресс-службы МВД.
Было установлено, что количество приглашенных гостей превышало установленную норму в 150 человек, а у некоторых из них отсутствовали ковид-паспорта.
Собранные в отношении владельца объекта Афгана Назирова материалы были направлены в суд, который постановил оштрафовать его на 4 000 манатов.
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