Азербайджанка попала в книгу о юных изобретателях

Имя юной азербайджанки Рейхан Джамаловой занесено в книгу о молодых авторах проектов, которые могут принести пользу миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, вышла в свет книга Тома Адамса Kids Story, в которой собраны сведения о детях из разных стран и разработанных ими интересных проектах. Среди них значится и юный изобретатель Рейхан Джамалова, участница VIII Глобального саммита предпринимательства в Хайдарабаде, Индия.

Kids Story содержит информацию о Rainergy - устройстве по выработке энергии из дождевой воды, а также авторе работы Р.Джамаловой.

Следует отметить, что юный изобретатель стремится стать известным ученым и получить Нобелевскую премию.