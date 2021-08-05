Ужесточат ли в Азербайджане карантин?

Я не ожидаю ужесточения карантинного режима в ближайший месяц. Разумеется, это будет зависеть от числа инфицированных и эпидемиологической ситуации в Азербайджане.

Об этом сказал Trend председатель Комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, каждый гражданин должен проявлять большую ответственность, чтобы карантинный режим не был ужесточен.

"Опыт последних полутора лет показывает, что когда мы соблюдаем правила карантинного режима, а именно соблюдаем социальную дистанцию, используем маски, уменьшаем контакты, уровень заражения падает.

В частности, разрешение проведения свадеб, открытие тренажерных залов, ресторанов и других мест отдыха снизило нашу бдительность. В связи с сокращением числа инфицированных общество несколько расслабилось, однако ни в коем случае нельзя терять бдительность, наоборот, мы должны быть крайне внимательными.

Необходимо увеличить темпы вакцинации и более массово участвовать в данном процессе. Чем больше населения будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы будем", - добавил Муса Гулиев.