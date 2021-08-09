Дипломы этих университетов не признаются в Азербайджане

Не признаны дипломы 389 человек, получивших образование в бакинских филиалах зарубежных высших учебных заведений без лицензии.

Как сообщает Day.Az, большинство заявок связаны со следующими вузами:

1. Дагестанский Государственный Университет

2. Южно-Российский Гуманитарный Институт

3. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей и права

4. Российский Государственный Социальный Университет

5. Московский Государственный Открытый Университет

6. Межрегиональная Академия Управления Персоналом

7. Современная Гуманитарная Академия

8. Институт "Юждаг"

9. Днепропетровский Национальный Университет

10.Академия права и управления (Институт)

11. Университет "Анадолу".

Отмечается, что в нашей стране признаются только дипломы, выданные зарубежными высшими учебными заведениями, названия которых указаны ниже и филиалы которых действуют на территории Азербайджанской Республики по лицензии:

2. Московский государственный открытый университет (в период с 19.11.2007 г. по 01.09.2010 г.);

2. Московская Академия труда и социальных отношений (в течение 1999-2005 гг.);

3..Московский государственный университет имени В.Ломоносова (с 27.02.2009);

4.Первый Московский государственный медицинский университет имени И.Сеченова (с 15.05.2015).