Дипломы этих университетов не признаются в Азербайджане - СПИСОК
Не признаны дипломы 389 человек, получивших образование в бакинских филиалах зарубежных высших учебных заведений без лицензии.
Как сообщает Day.Az, большинство заявок связаны со следующими вузами:
1. Дагестанский Государственный Университет
2. Южно-Российский Гуманитарный Институт
3. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей и права
4. Российский Государственный Социальный Университет
5. Московский Государственный Открытый Университет
6. Межрегиональная Академия Управления Персоналом
7. Современная Гуманитарная Академия
8. Институт "Юждаг"
9. Днепропетровский Национальный Университет
10.Академия права и управления (Институт)
11. Университет "Анадолу".
Отмечается, что в нашей стране признаются только дипломы, выданные зарубежными высшими учебными заведениями, названия которых указаны ниже и филиалы которых действуют на территории Азербайджанской Республики по лицензии:
2. Московский государственный открытый университет (в период с 19.11.2007 г. по 01.09.2010 г.);
2. Московская Академия труда и социальных отношений (в течение 1999-2005 гг.);
3..Московский государственный университет имени В.Ломоносова (с 27.02.2009);
4.Первый Московский государственный медицинский университет имени И.Сеченова (с 15.05.2015).
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