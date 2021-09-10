На ремонт Азербайджанского музея искусств потратили 12 млн.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу Закира Султанова, бывшего главы Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представитель Azer Agrar Tikinti Нусрат Омаров, выступавший в качестве свидетеля на судебном процессе под председательством судьи Зейнала Агаева, сказал, что его компания выиграла тендер на ремонтные работы в Азербайджанском музее искусств.

"Мы пригласили итальянскую компанию для проведения ремонтных работ. На их зарплату и проживание здесь было потрачено 12 миллионов манатов. В музее проделана важная работа. Представители иностранных компаний требовали особых условий для проживания здесь, что требовало финансовых средств", - сказал Омаров.

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