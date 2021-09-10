Обнародованы результаты дополнительного выпускного экзамена в Азербайджане

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты дополнительного выпускного экзамена и экзамена по азербайджанскому языку, прошедших девятого сентября, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

С результатами дополнительного выпускного экзамена можно ознакомиться по ссылке https://eservices.dim.gov.az/2021/netorta/?frm=egov, а с результатами экзамена по азербайджанскому языку - https://eservices.dim.gov.az/2021/netazd/?frm=egov.

Кроме того, узнать о результатах можно путем отправки номера экзаменационной работы на короткий номер 7727.

Результаты выпускного экзамена, проведенного по уровню полного среднего образования (11 лет), планируется обнародовать в ближайшие четыре дня.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию 11-13 сентября должны заполнить электронное заявление на сайте ГЭЦ и пройти регистрацию.