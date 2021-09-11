В Баку установлен памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, статую уже доставили на территорию, где она будет установлена, проведены монтажные работы.

Ранее автор памятника, народный художник Ханлар Ахмедов сообщил, что работы на месте установки памятника завершены и постамент уже готов.

Отметим, памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву установлен перед станцией метро "Ичеришехер".