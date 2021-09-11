Требуется ли у подростков ковид-паспорт при входе в крупные торговые центры?

В Азербайджане с 1 сентября при посещении объектов общественного питания, гостиниц и крупных торговых центров лица старше 18 лет должны предъявлять на входе ковид-паспорт. При этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на аxar.az, посетители должны предъявлять удостоверение личности даже при наличии документа, подтверждающего вакцинацию через приложение e-təbib.

Так, в пресс-службе торгового центра Gənclik Mall сообщили, что основным приоритетом при проверке является удостоверение личности. Там отметили, что поскольку при считывании QR-кода ковид-паспорта посредством специального мобильного приложения не появляется никаких фотографий, нам дополнительно требуется удостоверение личности для уточнения, так как может быть показан чужой ковид-паспорт, что может представлять угрозу.

Что касается подростков, у них на входе в целях безопасности проверяют удостоверение личности. В некоторых случаях подростки, выглядящие старше своего возраста, при отсутствии удостоверения личности не допускаются на указанные объекты.