В Шамкире перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

В Шамкирском районе Азербайджана, на трассе на дороге Шамкир-Гедабек произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, водитель микроавтобуса марки Mercedes Vito потерял управление, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. 2 человека получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия были привлечены сотрудники ДПС.

В результате ДТП 6 человек получили травмы различной степени тяжести, все они были госпитализированы.

Пострадавшие: Аллахвердиев Халеддин Аладдин оглу (1993 г.р.), Мамедова Зинура Ибрагим гызы (1979 г.р.), Мамедли Реджаб Гюлоглан оглу (2010 г.р.), Мамедов Гюлоглан Сахлиялы оглу (1977 г.р.), Аллахвердиев Зумурд Алисултан оглу (1972 г.р.), Мамедли Роял Гюлоглан оглу (2004 г.р.).

Водитель микроавтобуса сообщил АПА, что микроавтобус следовал из Гянджи в Баку, причиной ДТП стал взрыв колеса.

По факту ведется расследование.

Как сообщает местного бюро АПА, ДТП произошел на дороге Шамкир-Гядабей.