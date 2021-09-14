Завтра в Баку перекроют некоторые улицы

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи со 103-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как передает Day.Az, в поступившем в АПА обращении управления Государственной дорожной полиции, говорится, что 15 сентября в 09:00 по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации будет организовано шествие военного оркестра и личного состава по улицам и площадям города по следующим маршрутам:

Маршрут №1: Аллея шехидов - перед памятником, воздвигнутым в честь турецких шехидов, - метро "Ичеришехер" - здание Экономического университета - ворота Гоша гала - круг "Азнефть" - памятник Бахраму Гуру;

Маршут №2 : Сад Самеда Вургуна - улица 28 Мая - проспект Бюльбюля - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг.