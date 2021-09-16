В Огузе уничтожено более 3 тонн конопли

В результате проведенных сотрудниками Огузского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, были обнаружены дикорастущие наркотикосодержащие растения.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия на территории села Баян было уничтожено 2150 кустов конопли общим весом 3 тонны 117 килограммов.