https://news.day.az/society/1380465.html В Огузе уничтожено более 3 тонн конопли
В Огузе уничтожено более 3 тонн конопли
В результате проведенных сотрудниками Огузского районного отдела полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, были обнаружены дикорастущие наркотикосодержащие растения.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия на территории села Баян было уничтожено 2150 кустов конопли общим весом 3 тонны 117 килограммов.
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