Невероятная красота природы в Астаре

Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился сельской атмосферой из одного из сел Астаринского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу фотографа.

Представляем читателям данные кадры: