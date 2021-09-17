https://news.day.az/society/1380946.html Невероятная красота природы в Астаре - ВИДЕО
Невероятная красота природы в Астаре - ВИДЕО
Популярный азербайджанский фотограф и видеограф Вахид Гасанов, который в своем блоге в Instagram регулярно знакомит своих подписчиков с природными красотами и достопримечательностями Азербайджана, на этот раз поделился сельской атмосферой из одного из сел Астаринского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на страницу фотографа.
Представляем читателям данные кадры:
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