Штрафуют ли граждан за неиспользование медмасок в подземных переходах?

Граждане, не носящие медмаски в подземных и надземных пешеходных переходах, штрафуются.

Об этом сообщил в пятницу начальник отдела по связям с общественностью МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что подземные и надземные пешеходные переходы считаются закрытыми пространствами, поэтому граждане должны пользоваться медицинскими масками.

"Использование медмасок в закрытых пространствах является обязательным. Это регулируется законом. Сотрудники полиции, несущие службу, применяют административное взыскание в отношении граждан, не соблюдающих этот порядок и нормы. В соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках, штраф в отношении физических лиц составляет 100, должностных - 300, юридических лиц - 600 манатов", - сказал Гаджиев.