https://news.day.az/society/1381877.html Азербайджанец может стать конгрессменом в США - ВИДЕО
Азербайджанец может стать конгрессменом в США - ВИДЕО
Рамин Мамедов баллотируется в Палату представителей Конгресса США.
Как передает Day.Az, азербайджанец проживает в США с 2001 года.
Там же он окончил государственный университет по специальности "политология и международные отношения".
Азербайджанская община в США начала сбор для поддержки избирательной кампании Мамедова.
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