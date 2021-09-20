Азербайджанец может стать конгрессменом в США

Рамин Мамедов баллотируется в Палату представителей Конгресса США.

Как передает Day.Az, азербайджанец проживает в США с 2001 года.

Там же он окончил государственный университет по специальности "политология и международные отношения".

Азербайджанская община в США начала сбор для поддержки избирательной кампании Мамедова.