Молодежь в Азербайджане стала переносить коронавирус сложнее

В Азербайджане в последнее время осложнения у молодых людей с коронавирусом фиксируются на ранних стадиях заболевания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал доктор философии по медицине, врач-инфекционист Вугар Джавадзаде.

По его словам, в Азербайджане продолжает распространяться штамм "Дельта" коронавируса.

"У молодых людей, инфицированных этим штаммом, повышается температура тела, а в первую неделю заболевания возникает обширное поражение легких. Во время обследования методом компьютерной томографии выявляется поражение 70-80, даже 90 процентов легких", - сказал Джавадзаде.

По статистике, порядка 16 процентов инфицированных коронавирусом в Азербайджане составляют молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет, 21 процент - в возрасте 30-39 лет.