Задержана группировка, продававшая наркотики в соцсетях

Задержаны члены группировки, продававшие наркотики в социальных сетях.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью провели мониторинг страниц в "Instagram", где организована продажа наркотиков на территории страны, а также других социальных сетей. Было установлено, что в Instagram организуется продажа наркотических веществ, в основном метамфетамина и и героина.

Задержаны лица, руководившие сбором и доставкой по указанным адресам денежных средств, полученных от продажи наркотических средств внутри страны - Фаргана Нагиева, ее супруг Адам Нагиев, а также еще 18 человек, входящих в группу - Али Агаев, Аббас Магеррамов, Наиб Абдуллаев, Рузгар Гарибов, Рагим Ибрагимов, Кямиль Мамедов, Амина Юсифова, Джавид Исмаилов, Меджид Гусейнов, Орхан Джафаров, Орхан Фараджли, Явер Гасанов, Эльман Алиев, Алигулу Байрамов, Орман Сафаров, Мирсаид Алиев, Рамиз Нагиев и Тогрул Абдулазимов.

В ходе операции были установлены личности нескольких главарей группировки, проживающих за рубежом, продолжаются меры по их задержанию и привлечению к ответственности в странах проживания или экстрадиции в Азербайджан.