Купившие поддельные ковид-паспорта могут быть привлечены к уголовной ответственности

Лицо, купившее и использовавшее поддельный ковид-паспорт, также несет уголовную ответственность, как и человек, выдавший данный документ. Взятка, данная гражданином для получения этого паспорта, может быть классифицирована как статья и является предмет расследования.

Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Gündəm" на ARB 24 заявил начальник пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев.

"За фальсификацию, незаконное изготовление и продажу справки или иного официального документа, предусмотрен штраф от 3000 до 6000 манатов и до двух лет лишения свободы. Еще одно положение Кодекса гласит, что сознательное использование этих поддельных документов влечет за собой еще более суровое наказание", - отметил Гаджиев.

Он также добавил, если человек, купивший поддельный ковид-паспорт, заразит кого-то коронавирусом или станет причиной смерти другого человека, он может быть привлечен к ответственности по статье 139.1 Уголовного кодекса.