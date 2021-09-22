https://news.day.az/society/1382884.html Названа численность населения Баку
Названа численность населения Баку
Согласно статистике на начало 2021 года, в Баку официально проживает 2 миллиона 300,5 тысячи человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, плотность населения на квадратный километр составила 1075 человек.
Численность населения столицы на начало 2020 года составляла 2 миллиона 393,1 тысячи человек.
Отметим, что Баку территориально разделен на 12 районов, в столице 59 поселков.
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