Названа численность населения Баку

Согласно статистике на начало 2021 года, в Баку официально проживает 2 миллиона 300,5 тысячи человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, плотность населения на квадратный километр составила 1075 человек.

Численность населения столицы на начало 2020 года составляла 2 миллиона 393,1 тысячи человек.

Отметим, что Баку территориально разделен на 12 районов, в столице 59 поселков.