Минобразования предложило сократить длительность занятий в вузах

Министерство образования предложило, чтобы в университетах продолжительность одного занятия была 80 минут.

Как сообщает Day.Az, заведующий отделом науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли сказал в беседе с журналистами, что вузы сами выберут один из двух вариантов, связанных с проведением занятий продолжительностью 80 минут, но без перерыва или по 45 минут: "Но мы рекомендовали проводить занятия продолжительностью 80 минут. Это рекомендовано для того, чтобы было меньше контактов. Наверное, если так пойдет и дальше, то мы сделаем выбор в пользу занятий продолжительностью 80 минут".