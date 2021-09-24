BakıKart теперь можно пополнить онлайн

Бакинское транспортное агентство (БТА) запустило интернет-портал онлайн-пополнения баланса проездных карт BakıKart.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для пополнения баланса пользователь должен зарегистрироваться на online.bakikart.az.

Отметим, что регистрация на портале возможна по электронной почте или номеру телефона.