https://news.day.az/society/1383636.html BakıKart теперь можно пополнить онлайн - ВИДЕО
BakıKart теперь можно пополнить онлайн - ВИДЕО
Бакинское транспортное агентство (БТА) запустило интернет-портал онлайн-пополнения баланса проездных карт BakıKart.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, для пополнения баланса пользователь должен зарегистрироваться на online.bakikart.az.
Отметим, что регистрация на портале возможна по электронной почте или номеру телефона.
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