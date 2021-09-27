В Синагоге европейских евреев в Баку прошла церемония почтения памяти шехидов

В связи с первой годовщиной начала Отечественной войны в Синагоге европейских евреев в Баку состоялась церемония почтения памяти шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на церемонии с участием главного раввина евреев-ашкенази Азербайджана Шнеора Сегала были совершены религиозные обряды, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.