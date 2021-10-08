В Загатале почтили память шехидов Отечественной войны

Отважные уроженцы Загатальского района доблестно сражались в Отечественной войне, продолжавшейся 44 дня и завершившейся славной Победой, и внесли свой вклад в историческую Победу. Светлая память героических сынов Родины, возвысившихся на вершину шехидства в боях за территориальную целостность Азербайджана, всегда высоко чтится в Загатальском районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, проходит год со дня героической смерти храбрых сыновей Загатальского района - командира группы спецназа из села Ашагы Тала, лейтенанта Валеха Бадалова и Зохраба Мехтиева из села Ашагы Чардахлар, погибших в боях за освобождение наших земель.

В связи с годовщиной смерти шехидов руководители районной исполнительной власти, правоохранительных органов, представители общественности и сельчане посетили их могилы, возложили на них цветы, почтили их память, помолились за упокой их душ.