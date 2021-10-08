В Азербайджане профобразование будет организовано по кредитной системе

Обучение на уровне высшего профессионального технического образования в учреждениях профессионального образования будет организовано по кредитной системе в порядке, установленном органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Это предусмотрено поправкой к закону "Об образовании", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно проекту, выпускникам, завершившим профессиональное образование, будет выдан соответствующий государственный документ об образовании - диплом или сертификат. Государственный документ о профессиональном образовании на уровне высшего профессионального технического образования даст право на поступление в высшее учебное заведение и будет считаться основанием для получения высшего образования на следующем уровне образования.

Обеспечивается соответствие программ специальностей на уровне высшего технического профессионального образования с программами образования, а кредиты, набранные выпускниками - суббакалаврами, успешно завершившими этот уровень образования, будут учитываться высшими учебными заведениями по соответствующим специальностям уровня бакалавриата.