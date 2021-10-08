Названы причины роста зараженных COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане в последние дни зафиксирован рост инфицирования коронавирусом, сказал в пятницу Trend главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов, передает Day.A

"Это произошло в основном из-за смягчения карантинного режима. Возобновились очные занятия в учебных заведениях. Кроме того, из-за холодной погоды люди стали больше собираться в закрытых помещениях. Все это способствует росту уровня инфицирования", - сказал Эйвазов.

Главный инфекционист отметил, что одним из основных факторов предотвращения широкого распространения коронавируса является вакцинация и соблюдение правил карантина.

По состоянию на седьмое октября, в Азербайджане было выявлено 1 013 случаев заражения коронавирусом, 1 244 человека вылечились, 14 - скончались. С начала пандемии выявлено 489 226 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 469 665 человек вылечились, 6 625 - скончались, число активных больных составляет 12 936.