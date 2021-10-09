Отец шехида вернулся в родной край как представитель народа-победителя

Тридцатилетней тоске Эйваза Тагиева, как и сотен тысяч других вынужденных переселенцев, год назад в результате решительной политики, железному кулаку победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был положен конец. Теперь Э.Тагиев может дышать свежим воздухом, пить родниковую воду, любоваться живописными горами и ходить по родной земле.

Житель Ходжавендского района, отец шехида Эйваз Тагиев в беседе с региональным корреспондентом АЗЕРТАДЖ рассказал, что спустя годы вернулся в родной край как представитель народа-победителя, передает Day.Az.

"На этих землях армяне, которым мы раскрыли объятия, применили против нас коварный план. В советский период благодаря своим покровителям в Ходжавенде возросла численность армян. Еще при Сталине армяне начали уменьшать количество азербайджанских сел, объединяя наши села, расположенные на административной территории Ходжавендского района. Этот процесс растянулся на 20-30 лет. Начиная с 1988 года, армяне начали выдвигать территориальные претензии. Их целью было присоединить Карабах к Армении", - отметил Эйваз Тагиев.

Он также рассказал о расправе армян над мирными населением, вспомнил страшные эпизоды из жизни: "Вначале они начали поджигать азербайджанские села вокруг поселка Гадрут. Людям пришлось переселиться на другие территории. 17 февраля 1992 года наш народ пережил трагедию в Гарадаглы. В то время мы создали отряды самообороны, но противник при поддержке военнослужащих 366-го мотострелкового полка организовал чудовищную резню. Жители Гарадаглы, включая детей, женщин и стариков, были убиты, взяты в плен. Те, кто попал в плен, были затем убиты, их тела сбросили в силосный колодец".

Возвращение в 1993 году великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной подарило Эйвазу Тагиеву и другим вынужденным переселенцам надежду на освобождение родной земли. Под руководством Общенационального лидера было осуществлено строительство армии, экономика страны стала динамично развиваться. Мы увидели результат этой деятельности в прошлом году на Отечественной войне под руководством Президента Ильхама Алиева. На этой войне железный кулак, который объединил вокруг Верховного главнокомандующего всех от мала до велика, разгромил врага.

Наш собеседник рассказывает, что одной из успешных операций Азербайджанской армии в Отечественной войне была "Гадрутская операция". После этой операции, 9 октября минувшего года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сообщил народу еще одну добрую весть. Он заявил, что поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары Гюзлек, Горазилли, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур освобождены от оккупации. А руководство Армении, которое не могло смириться с освобождением Гадрута азербайджанским солдатом, в те дни было занято распространением ложной информации. Они говорили якобы Гадрут находится под их контролем. Хотя над зданием Гадрутской администрации развевался флаг Азербайджана.

"В 44-дневной войне наша патриотическая молодежь, сформировавшаяся за последние 30 лет, написала историю. Земли, которые армяне оккупировали с помощью своих покровителей, их истинные хозяева - азербайджанцы освободили всего за 44 дня. Одним из героев, освободивших эти земли, мой сын Алзамин Тагиев. Сегодня я приехал в Гадрут как бывший боец, как отец шехида. Тысячи таких героев, как Алзамин, отдали жизни во имя освобождения этих земель. Мы в долгу перед нашими шехидами, ранеными участниками войны, подарившими нам эту радость. Благодаря им сегодня мы можем посещать Ходжавенд, Гадрут... Мы скорбели, ждали 30 лет. Отныне ежегодно 9 октября мы будем с большой радостью отмечать как день освобождения Гадрута", - подчеркнул Эйваз Тагиев.

Во время поездки вдоль дороги мы стали свидетелями работ по реконструкции на освобожденных территориях. Жизнь здесь идет своим чередом.